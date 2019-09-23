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مين أحلى.. إطلالة كندة علوش ولا منى زكي في مهرجان الجونة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:46 ص
صدى البلد
رنا عصمت
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة منى زكى، برفقة الفنانة كندة علوش، خلال حضورههما فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.

وظهرت الفنانة كندة علوش ،بإطلالة بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، مرتدية فستان أحمر قصير فوق الركبة، وانتعلت حذاء ذات الكعب العالي باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا ووضعت بعض المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر.

ظهرت الفنانة منى زكي، بإطلالة غريبة، مرتدية هاف ستوك أسود مكشوف البطن وبنطلون مقطع من ناحية الركبة.

انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى و عربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
مين أحلى.. إطلالة كندة علوش ولا منى زكي في مهرجان الجونة

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