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أخبار العالم

تركي آل الشيخ: نادِ إنجليزي مملوك لشخصية سعودية يتجاهله إعلامنا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:27 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
قسم الخارجي
سلط المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الضوء على عدم اهتمام الإعلام العربي بفريق شيفيلد الإنجليزي، الذي يملكه الأمير السعودي عبد الله بن مساعد.

وكتب آل الشيخ في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "فيه ناد انجليزي مملوك لشخصية سعودية محترمة ويقدم مستويات كبيرة في دوري كبير ... وللأسف اعلامنا لا حس ولا خبر ! غريبين فعلًا".

وأضاف: "واضح أقصد شيفيلد وسمو الامير عبدالله".

وكان الأمير عبد الله بن مساعد أكد في وقت سابق على ترحيبه بإمكانية شراء عائلة بن لادن لأسهم في النادي الإنجليزي قائلا: "بن لادن عائلة جيدة، وقد يكون لكل عائلة شخص سيئ واحد لكنها عائلة محترمة للغاية وسأكون سعيدًا للقيام بأعمال تجارية معهم".

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