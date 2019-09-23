هيئة الترفيه السعودية تكشف حقيقة وقوع حادث بسبب الألعاب النارية.. فيديو

كشفت هيئة الترفيه السعودية، عن حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وقوع حادث بسبب الألعاب النارية ضمن احتفالات اليوم الوطني بالسعودية.



وقالت الهيئة في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "توضيحًا لمقطع الفيديو المتداول بتاريخ 23 محرم 1441 هجرية الموافق 22 سبتمبر 2019، حول حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من استاد الملك فهد الدولي بالرياض".



وأضافت: "تؤكد الهيئة العامة للترفيه أنه وبناء على التحقيقات التي تم إجراؤها فور وقوع الحادث بالتعاون مع الجهات الأمنية تبين أن هناك خللا فنيا وقع في مرحلة الإطلاق نتج عن ذلك إصابة طفيفة لطفلة، وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى ولله الحمد".



واختتم بيان الهيئة: "كما دعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظًا على سلامتكم".



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا شريط فيديو لسقوط بعض الألعاب النارية على المشاهدين في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ما عرض المتواجدون للخطر.



