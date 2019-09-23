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أخبار البلد

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:13 ص
صورة من التدريب
صورة من التدريب
محمد إبراهيم
نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع نظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية خلال عبورها بالمناطق الخطرة ،وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات، وكذا التدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبى للنقل العمودى للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات "الهل".

يهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين.

تأتى هذه التدريبات فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على المستجدات فى العمليات القتالية البحرية للوصول إلى أعلى معدلات الأداء والكفاءة القتالية.

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