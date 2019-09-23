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أخبار العالم

جونسون يصدم البريطانيين..لا تتفاءلوا بشأن بريكست

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
رويترز
قلل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين من احتمال تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي خلال محادثات يجريها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرر أن يجري جونسون، الذي تعهد بإخراج بريطانيا من التكتل في نهاية أكتوبر سواء باتفاق أو بدونه، محادثات مع عدد من الزعماء الأوروبيين في نيويورك بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار.

كما سيبحث جونسون التقدم الذي تحقق على صعيد التوصل إلى اتفاق للانفصال مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وقال جونسون للصحفيين على متن طائرة متجهة إلى نيويورك "أريد تحذيركم جميعا من اعتقاد أنها ستكون اللحظة المنشودة... لا أرغب في أن أعزز بشدة من اعتقاد أن انفراجة ستتحقق في نيويورك".

وأضاف أن "تقدما كبيرا" تحقق منذ تولى المنصب في يوليو تموز إذ بات زعماء الاتحاد الأوروبي الآن يدركون أن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي يحتاج للتعديل، لكن جونسون قال "ما زال هناك كما هو واضح ثغرات وصعوبات".

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