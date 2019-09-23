إسعاف في الجو.. طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة للرياض ينقذ حياة راكب

نجح طاقم الضيافة الجوية على متن طائرة مصر للطيران، المتجهة إلى الرياض في إنقاذ حياة راكب، أصيب بارتفاع حاد في الدورة الدموية عقب إقلاع الرحلة من مطار القاهرة بنحو 15 دقيقة.



قالت مصادر، إن راكب مسافر على رحلة مصر للطيران رقم 649، المتجهة إلى الرياض، تعرض لوعكة صحية مفاجئة على الرحلة، وعلى الفور تدخل طاقم الضيافة تحت إشراف نيفين فارق مشرف الطاقم، وتم إنقاذ حياة الراكب بواسطة أجهزة الإسعاف الموجودة على الطائرة.



وتقوم مصر للطيران باستمرار بتدريب طواقم العمل الخاصة برحلات الشركة الوطنية، ليكونوا وجهة مشرفة وعلى قدر المسؤولية، فضلا عن تدريبهم المستمر في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة على الرحلات الجوية.

