اليوم الوطني 89.. هكذا احتفل وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة

أقام وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة في نيويورك احتفالًا باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، اليوم الاثنين، بحضور عدد من مندوبي الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة، في مقر الوفد الدائم بالولاية.



واستقبل مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، والقنصل العام للمملكة في نيويورك بالإنابة عبدالرحيم الطلحي المهنئين الذين بعثوا بتهانيهم إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وفقا لما اوردته صحيفة «سبق» السعودية اليوم على موقعها.



وحضر الحفل باليوم الوطني السعودي 89 في مقر الوفد الدائم في نيويورك، نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومنسوبو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنسوبو قنصلية المملكة العامة في نيويورك.