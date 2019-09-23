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تعليم

إجراءات قيد الطلاب بكلية التربية جامعة الأزهر ومصروفات الدراسة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت كلية التربية للبنين بجامعة الأزهر، عن إجراءات قيد الطالب بالكلية للعام الدراسي الجديد 2019-2020.

ونبهت الكلية، على جميع الطلاب تقديم أصل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية و4 صورة منها، وأصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر + 4 صورة منها، ونموذج ۲ جند و6 جند أو 7 جند 1999 - 2000 ، مواليد 20101 فيما فوق -نموذج 2 جند فقط، علاوة على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب والوالد الوجهين، وثمانية صور شخصية مقاس 4x6.

ويقوم الطالب بسحب الأوراق الآتية من شئون طلاب كلية التربية : طلب التحاق بجامعة الأزهر ( مستجدين نموذج رقم ۱۲۷ ) حيث يتم توريد مبلغ وقدره - 148,5 جنيه لطلاب القسم العلمي لدي مندوب الصرف للكلية - و145,5 جنيه لطلاب القسم الأدبي لدي مندوب الصرف للكلية، وبطاقة الاختبار الشخصي ( نموذج رقم ۲ تربية ) حيث يتم توريد مبلغ وقدره 50 جنيها ( فقط خمسون جنيها ) للقسمين العلمي والأدبي والتربية الخاصة، ونموذج اختيار الشعب الدراسية للطلاب الجدد.

وبالنسبة لطلاب شعبة الأدبي يحق لهم التقدم لإحدى الشعب التالية : شعبة اللغة الإنجليزية، وشعبة اللغة العربية.

وبالنسبة لطلاب شعبة العلمي يحق لهم التقدم لإحدى الشعب الآتية : شعبة طبيعة كيمياء، وشعبة الرياضيات، وشعبة التاريخ الطبيعي، وشعبة اللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يتم إجراء تنسيق داخلى لتوزيع الطلاب على الشعب وفقًا للمعايير التي توضع من قبل إدارة الكلية مع الأخذ في الاعتبار رغبات الطلاب والأعداد.

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