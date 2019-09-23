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رياضة

استعداد خاص لـ سعد سمير قبل ساعات من مواجهة سموحة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:26 م
سعد سمير
سعد سمير
ياسمين تيسير
حرص سعد سمير نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له من داخل غرفة ملابس النادي قبل ساعات من مواجهة سموحة في الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز.

ونشر سعد سمير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" عددا من الصور له مع عم حارث عامل غرفة ملابس النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.

استبعد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 7 لاعبين من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سموحة. وخرج من القائمة كلا من: على لطفى، أحمد فتحى، اليو ديانج ، صالح جمعة،أحمد الشيخ، صلاح محسن بجانب محمود متولي

وكان الأهلي قد فاز بلقب بطولة السوبر المصري بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 3ــ2 وقرر الجهاز الفني استمرار اللاعبين في معسكر برج العرب حتى موعد مواجهة سموحة.‎
استعداد خاص لـ سعد سمير قبل ساعات من مواجهة سموحة
استعداد خاص لـ سعد سمير قبل ساعات من مواجهة سموحة

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