بـ ميني جيب جينز .. علا رشدى تشعل الجونة بـ لوك جريء

نشرت خبيرة الازياء انجى نقلاوى المسؤولة عن اطلالات الفنانة علا رشدي بمهرجان الجونة السينمائي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



وظهرت علا رشدى بـ لوك كاجوال جريء حيث ارتدت مينى جيب جينز و توب و سويت شيرت ذا لون ابيض واعتمدت على الميك اب الثقيل لابراز الاطلالة.



وفي عام 2010 تزوجت علا رشدى من الفنان احمد داوود وأنجبت منه طفلين.