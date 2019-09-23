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محافظات

أبرزهم تغليظ العقوبات.. 4 توصيات لمناهضة ختان الإناث بكفر الشيخ

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:19 م
صدى البلد
محمود زيدان
أوصت الندوة التي نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، حول سبل مناهضة ختان الإناث، بتكوين فريق عمل من جميع التخصصات للاتصال المباشر بين الجمهور في القرى وتغليظ العقوبات لمحاولة القضاء على ظاهرة ختان الإناث واستخدام استراتيجية الإقناع لتغيير الثقافة والعادات السلبية السائدة في المجتمع والتنسيق وتضافر جهود جميع الجهات الحكومية والأهلية لنشر الوعى بين المواطنين في القري الأكثر فقرًا.

وكان فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، نظم ندوة حول "مناهضة ختان الإناث، بحضور الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ.

والدكتورة رحاب سامى نائب مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة، وهبة إبراهيم، محامي مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس، والسيدة الدماطى، وماجدة عمر و53 سيدة.

وافتتحت الدكتورة هدى الطنباري، الندوة بأهمية دور المرأة في الحفاظ على أركان الدولة ومقدرات المجتمع ونشر الوعى وغرس قيم الانتماء للوطن وأثبتت في الفترة الأخيرة أنها حصن قوى للحفاظ على أمن الوطن.

وتطرقت الندوة أيضًا إلى العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم ختان الإناث، وأشكال ممارسات ختان الإناث والجهود الدولية المبذولة والجهود الوطنية المبذولة لمحاولة القضاء عليها والأضرار الجسدية والنفسية التى تترتب للفتاة عند إجراء العملية والتجريم القانونى للحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث.
أبرزهم تغليظ العقوبات.. 4 توصيات لمناهضة ختان الإناث بكفر الشيخ
أبرزهم تغليظ العقوبات.. 4 توصيات لمناهضة ختان الإناث بكفر الشيخ
أبرزهم تغليظ العقوبات.. 4 توصيات لمناهضة ختان الإناث بكفر الشيخ
أبرزهم تغليظ العقوبات.. 4 توصيات لمناهضة ختان الإناث بكفر الشيخ
أبرزهم تغليظ العقوبات.. 4 توصيات لمناهضة ختان الإناث بكفر الشيخ

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