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رياضة

تحذيرات طبية لـ حسام حسن قبل مواجهة الأهلي.. اعرف كيف رد عليها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:13 م
حسام حسن
حسام حسن
نور عادل
تلقى حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، تحذيرات من قبل الطبيب المعالج، بعدم حضور مباراة فريقه أمام الأهلي، المحدد لها اليوم الإثنين. 

ويتقابل الفريقان في الخامسة والنصف مساءً، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

وتحدث الطبيب المعالج مع العميد وطالبه بعدم حضور اللقاء خاصة أنه يحتاج للراحة، والابتعاد عن الانفعال الذي طالما ظهر عليه أثناء قيادته للمباريات.

ورفض حسام حسن الانصياع لتعليمات الطبيب، وتمسك بقيادة سموحة أمام الأهلي من أرض الملعب.

الجدير بالذكر أن العميد كان خضع لعملية جراحية قبل عدة أيام، في منطقة الرقبة بسبب معاناته من التهابات بالفقرة الثالثة والرابعة في غضروف الرقبة.

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