السعودية تحتفل بعيدها الوطنى.. 89 عاما على تأسيس المملكة.. استقبال ضيوف حفل سفارة القاهرة.. والملحقية الثقافية والطلاب يرفعون شعار همة حتى القمة

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بعيدها الوطنى الـ 89، الذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام، والذي يواكب ذكرى التاريخ الذي أعلن فيه المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود عن تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932م.





وكان هذا إعلان الملك عبد العزيز بعد رحلة كفاح طويلة وشاقة، بدأها بفتح واستعادة مدينة الرياض عام 1902م، واستمر بعدها لثلاثة عقود في توحيد شبه الجزيرة العربية وترسيخ الأمن والأمان في كافة ربوعها تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ليحقق بذلك أكبر وحدة عربية في القرن العشرين، إلى أن توفاه الله في عام 1953م.





الدولة الحديثة

وقد جاء اختيار هذا اليوم في 17 جمادى الأولى 1351هـ إذ صدر مرسومٌ ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 سبتمبر 1932م يومًا لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.





وقد تواصلت واستمرت مسيرة الخير والنماء التي بدأت منذ عهد الملك المؤسس، في عهد أبنائه من بعده: الملك سعود، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد، ثم الملك فهد، ثم الملك عبد الله،، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.





وشملت المسيرة تنمية وتطوير المملكة وإدارتها وتحديث أنظمتها في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، حتى أضحت في مصاف الدول المتقدمة في العالم، وأصبح المواطن والمقيم والزائر ينعم بالازدهار والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.





احتفالات الخارج

وتعم الاحتفالات فى كافة ربوع المملكة العربية السعودية منذ السبت الماضى بمناسبة العيد الوطنى، كما يحتفل السعوديون فى الخارج بتلك المناسبة العطرة.





وفى مصر.. تنظم السفارة السعودية بالقاهرة مساء اليوم احتفالًا بمناسبة اليوم الوطنى الـ 89 للمملكة، فى مقرها بجاردن سيتى بالقاهرة.. وسيكون السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية فى مقدمة مستقبلى ضيوف الحفل، الذى يحضره كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب وأعضاء الجالية السعودية بالقاهرة.





ورفع السفير نقلى أسمى آيات التهانى والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودى الكريم، بمناسبة العيد الوطنى.





كما اتشحت السفارة السعودية بالقاهرة، باللون الأخضر أمس، استعدادًا لليوم الوطنى.





همة حتى القمة

ومن جانبها شاركت الملحقية الثقافية بالسفارة السعودية بالقاهرة، في الاحتفال بذكري اليوم الوطني للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" بحضور منسوبي الملحقية والطلبة الدارسين في مصر والمراجعين للملحقية.





وأكد الملحق الثقافي السعودى بالإنابة عبد الله بن عبد العزيز الحمد، أن اليوم الوطني السعودي مناسبة لتأكيد الوحدة واللحمة الوطنية، وقد حرصت الملحقية على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية علينا.





ورفع " الحمد" نيابة عن زملائه بالملحقية والطلبة الدارسين في مصر أطيب التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم.





وأضاف : "نحن هنا في مصر، البلد الشقيق نحتفي بيوم الوطن مع أبنائنا وبناتنا الطلبة مستلهمين كل ما من شأنه رفعة الوطن وغرس قيمة الوطنية في عيون أبنائه وبناته الدارسين من الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى ابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة".



