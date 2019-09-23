خليك واعي .. هكذا يتم فبركة تصدر ترند تويتر من منصات جماعة الإخوان.. فيديو

قال وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إن الفضاء الإلكتروني هو أرض المعركة الحديثة، موضحا أن هناك تطورا تكنولوجيا في منصات السوشيال ميديا.



وأضاف وليد عبد المقصود في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه هناك حسابات مزيفة كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، ويقوم صاحب الحساب المزيف بتكوين صداقات ومتابعة حسابات وصفحات مشهورة.



وتابع وليد عبد المقصود:" هناك برنامج برمجة يحاكي الهاتف المحمول ويتم تحميل تطبيق الفيسبوك عليه ويتم إنشاء حساب وهمي عليه ليس له نشاط، ويمكنه من قبول صداقات كثيرة تقدر بالآلاف في 48 ساعة بسبب انتشاره في جروبات كثيرة".



وأكمل وليد عبد المقصود:" صاحب الحساب المزيف يدخل للحديث مع الآلاف في دقائق قليلة، ويستطيع نشر تغريدات بحوالي 500 تغريدة في 5 دقائق بما يمكنه من التحكم في تريند تويتر في أول ساعتين فقط وليس على مدار اليوم""، مضيفا:" التريند الحقيقي يستمر على مدار اليوم ولمدة 24 ساعة ولكن أي تريند يستمر فقط لمدة ساعتين فقط يكون مزيف".

