ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خليك واعي .. هكذا يتم فبركة تصدر ترند تويتر من منصات جماعة الإخوان.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:59 م
السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
هاني حسين
قال وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إن الفضاء الإلكتروني هو أرض المعركة الحديثة، موضحا أن هناك تطورا تكنولوجيا في منصات السوشيال ميديا.

وأضاف وليد عبد المقصود في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه هناك حسابات مزيفة كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، ويقوم صاحب الحساب المزيف بتكوين صداقات ومتابعة حسابات وصفحات مشهورة.

وتابع وليد عبد المقصود:" هناك برنامج برمجة يحاكي الهاتف المحمول ويتم تحميل تطبيق الفيسبوك عليه ويتم إنشاء حساب وهمي عليه ليس له نشاط، ويمكنه من قبول صداقات كثيرة تقدر بالآلاف في 48 ساعة بسبب انتشاره في جروبات كثيرة".

وأكمل وليد عبد المقصود:" صاحب الحساب المزيف يدخل للحديث مع الآلاف في دقائق قليلة، ويستطيع نشر تغريدات بحوالي 500 تغريدة في 5 دقائق بما يمكنه من التحكم في تريند تويتر في أول ساعتين فقط وليس على مدار اليوم""، مضيفا:" التريند الحقيقي يستمر على مدار اليوم ولمدة 24 ساعة ولكن أي تريند يستمر فقط لمدة ساعتين فقط يكون مزيف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخلص من الحسابات المزيفة على تويتر بهذه الطريقة

متخصصو سوشيال ميديا: حوالي 20 مليون حساب مزيف على فيسبوك

أشهرها سعود القحطاني.. تويتر تعطل آلاف الحسابات بمصر والإمارات والسعودية

كله بالفلوس.. هكذا صنع الإخوان تريند تويتر بـ حسابات مزيفة في وقت قصير.. فيديو

ترشيحاتنا

مفكر سياسي يكشف آلية تدريبات محمد علي في محاولة إسقاط الدولة

تعرف على راتب حسام البدرى الشهرى فى منتخب مصر

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

قرار جديد من محمد صلاح بشأن حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم

رمضان صبحي يسجل الهدف الأول للأهلي امام سموحة .. فيديو

بدون أدوية.. 7 طرق للتخلص من السيلوليت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة