ناشطة ذات 16 عاما تهاجم قادة العالم بقمة المناخ: سرقتوا أحلامي بكلماتكم الفارغة.. فيديو

ألقت الناشطة البيئية "جريتا ثونبرج"، خطابًا ناريًا أمام قادة العالم في قمة المناخ، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان مفاجئًا للجميع.





وظهرت "ثونبرج"، وهي على وجهها علامات الغضب، بسبب مشاهدتها الرئيس الأمريكي وهو متجه ناحية القاعة التي تشهدها القمة.





وقالت الناشطة السويدية ذات الـ16 عامًا إلى قادة العالم "يجب ألا أكون هنا، يجب أن أعود إلى المدرسة في الجانب الآخر من المحيط، ومع ذلك نأتي جميعًا إلى هنا من أجل الأمل. كيف تجرؤ. لقد سرقت أحلامي وطفولتي بكلماتك الفارغة".





وأضافت: "لن يكون هناك أي حل أو خطط تتفق مع هذه الأرقام هنا اليوم لأن هذه الأرقام غير مريحة للغاية".





وتابعت: "عيون كل الشباب القادم عليكم، إذا قررتوا أن تفشلونا فلن نسامحكوا".





وقالت الناشطة الصغيرة بلهجة حادة إلى قادة العالم: "لقد سرقتوا أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة، ومع ذلك فأنا واحدة من المحظوظين، الناس يعانون، الناس يموتون، النظم الإيكولوجية بأكملها تنهار".





وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة المناخ، رغم عدم تواجدها بها، إلا أنها دخل إلى القمة وجلس ما يقرب من 15 دقيقة.