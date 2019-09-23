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برلمان

النواب: اتجاه لربط أسعار السلع بالدولار

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:28 م
النواب: اتجاه لربط
النواب: اتجاه لربط أسعار السلع بالدولار
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أهمية إنشاء بورصة للسلع المصرية، مؤكدًا أنها خطوة جيدة تعيد التحكم مرة أخرى في الأسعار.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن إنشاء بورصة للسلع المصرية، سوف يجعل أسعار السلع مرتبط بارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، بحيث تنخفض أسعار السلع، بتراجع سعر الدولار، وترتفع بارتفاعه.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه في ظل تراجع أسعار الدولار في الفترة الأخيرة، من المفترض أن يكون هناك تراجع أيضًا لأسعار السلع بالتوازي مع هذا التراجع، مضيفًا بأنه مع إنشاء بورصة للسلع، من المفترض أن يظهر التأثير بشكل أكبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تحدث خلال اجتماعه مع وزراء المجموعة الاقتصادية، عن أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع انتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية في التسعير وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.

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