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رياضة

سيدات سلة الأهلي يفوز على وادي دجلة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
نجح فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بنتيجة 65 – 13 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة منطقة القاهرة .

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي في الجزيرة ، وقدمت خلالها لاعبات الفريق مستوى أكثر من رائع ونجحن في الهيمنة على المباراة بفضل الدفاع القوي والاستحواذ والالتزام بتعليمات علي هاشم المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مساء الإربعاء في اللقاء الثاني لمنافسات دور ربع نهائي بطولة منطقة القاهرة والذي يقام بنظام Best of 3.

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