مقـ.تل صاحب مغسلة بطلق ناري في 6 أكتوبر.. جهود أمنية لضبط الجاني

شهد الحي الأول بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، جريمة قتل بالرصاص راح ضحيتها صاحب مغسلة يعمل في المنطقة، فيما فرّ المتهم من موقع الحادث قبل وصول الأجهزة الأمنية.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار داخل إحدى المغاسل الواقعة بالقرب من ميدان الحصري، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برفقة سيارة إسعاف، وتبين مقتل صاحب المغسلة متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وأفادت المعاينة الأولية بأن أحد الأشخاص أطلق النار على المجني عليه داخل المغسلة ثم لاذ بالفرار، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بدقة، كما كلفت المباحث بسرعة ضبط الجاني وكشف ملابسات الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لتتبع خط سير المتهم وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة للوصول إلى مرتكب الواقعة.