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رياضة

أنا صاحب الكورة | سوء أداء لاعبي الزمالك أمام الاتحاد.. تغييرات ميتشو السبب أم شيء آخر؟.. شاهد واحكم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
مصطفى محمد لاعب الزمالك
مصطفى محمد لاعب الزمالك خلال مباراة الاتحاد السكندري
محمد رشاد
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضيفه الاتحاد السكندري 1-0 في نهاية الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب بتروسبورت أمس الأثنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة نادي الزمالك والاتحاد السكندري، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله المهاجم الواعد مصطفى محمد في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، ليحصد أول ثلاث نقاط فى مشوار الظفر بلقب الدوري الممتاز الغائب منذ موسم 2014 .

ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك ، وطلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري.

ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الزملكاوى فى الشارع الرياضي بعد أدء متواضع من جانب لاعبي الفريق الأبيض بعد تألق فى المباريات السابقة باستثناء مباراة الأهلي فى السوبر.

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.

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