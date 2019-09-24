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برلمان

بعد اقتراح برلماني.. 92% من قراء صدى البلد يوافقون على مراقبة مطابخ المطاعم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:20 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أجرى "صدى البلد" استطلاعًا للرأي حول مدى موافقة قرائه على تركيب كاميرات مراقبة لمطابخ المطاعم؛ لضمان النظافة بها.

وجاء نص الاستطلاع كالتالي: "هل تؤيد مقترح تركيب كاميرات مراقبة داخل مطابخ المطاعم لضمان الرقابة والنظافة؟".

وجاءت نتيجة الاستطلاع بموافقة 92% من القراء على المقترح، ورفض 5%، فيما عبر 3% عن عدم اهتمامهم.

وكان النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، قد أعلن عن تقدمه باقتراح برغبة لتركيب كاميرات مراقبة بمطابخ المحلات العامة للمأكولات، وذلك في ظل عدم سيطرة الجهات الرقابية على الرقابة المتواصلة على تلك المطاعم.

وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن معظم المطابخ في المطاعم غير نظيفة، ومن الصعب أن يكون هناك حملات رقابية عليها طول الوقت، مقترحًا تركيب كاميرات مراقبة بالمطابخ، ويكون لها شاشة عرض عند "الكاشير"، وبذلك تكون الرقابة من المواطنين أنفسهم.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تركيب كاميرات بالمحلات العامة للمأكولات سوف تحسن من جودة ونظافة هذه المطاعم.
بعد اقتراح برلماني.. 92% من قراء صدى البلد يوافقون على مراقبة مطابخ المطاعم

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