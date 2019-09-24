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هند النعساني تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:37 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعساني، إن كل من يتابع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ74 سيتأكد أن مصر لها مكانة كبيرة جدًا، لافتة إلى حجم اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول والوفود من مختلف دول العالم.

وكشفت هند النعساني خلال تقديمها لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت هند النعساني إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لمصر، وما حققته مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أمن واستقرار وكذلك تطورات تنموية بالرغم من المحيط الإقليمي غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة.

وأضافت هند النعساني أن ترامب قال إن مصر لديها قائد عظيم، مشيرا إلى أن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة، موضحا أن القمة تتناول بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأردفت أن دونالد ترامب، أشاد بحسن استقبال زوجته، خلال زيارتها إلى مصر مؤخرا، وأنها التقطت الصور الرائعة فى الأهرامات، مؤكدًا أنها ذكرى رائعة لا تنسي، موجها الشكر للرئيس السيسي على حسن الاستقبال حينها.

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