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تحالف دعم الشرعية يعلن سقوط صاروخ حوثي في صعدة باليمن

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:11 م
تحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية يعلن سقوط صاروخ حوثي في صعدة باليمن
دعاء أبوهشيمة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا من محافظة عمران وسقط داخل محافظة صعدة باليمن.

ووفقا لصحيفة المواطن السعودية، قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخا باليستيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) وسقط داخل محافظة (صعدة).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء (24 سبتمبر 2019م ) صاروخًا باليستيًا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأكد على استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وشدد المالكي على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

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