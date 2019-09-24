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فن

يراقب منزلها .. نشوى مصطفى تحرر محضرا بعد تهديدها من أحد الأشخاص

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
أحمد البهي
أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " ، عن تلقيها رسائل تهديد من احدى الاشخاص .

حيث كتبت : ""الراجل ده بيهددني، وكتب عنوان بيتي، وواضح إنه بيراقبني، وهنزل حالًا أعمل محضر فى قسم الشرطة، ماعرفش تبع مين، وعملت سكرين شوت لكلامه".

كانت نشوى مصطفى قد طرحت أغنية جديدة بمناسبة حفل زفاف نجلتها مريم والذى حضره عدد من نجوم الفن منهم ياسر جلال ومها أحمد وزوجها مجدي كامل ومنال سلامة ومصطفى قمر وسلوى محمد علي.
يراقب منزلها .. نشوى مصطفى تحرر محضرا بعد تهديدها من أحد الأشخاص

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