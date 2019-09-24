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أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يجري زيارة مفاجئة للسعودية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:23 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي سيجري، يوم غد الاربعاء، زيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية.
وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة".
واضافت أن المباحثات ستركز على "موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".

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