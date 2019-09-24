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منوعات

بـ قنابل الغاز.. شرطة إندونيسيا تفرق متظاهري قانون ممارسة الجنس قبل الزواج

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:46 م
صدى البلد
كريم جمال
لجأت عناصر الشرطة الإندونيسية لتفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بعدما قرروا التظاهر احتجاجًا على مشروع قانون جنائي جديد مقترح يحظر ممارسة الجنس قبل الزواج.

وبالرغم من تأجيل البرلمان الإندونيسى للقانون، إلا أن المتظاهرين أعربوا عن قلقهم الشديد من تمريره فى نهاية المطاف من خلال البرلمان، والامتثال للأمر الواقع وقتها.

وبحسب بى بى سى، يتضمن القانون الجديد تجريم ممارسة الجنس قبل الزواج والسجن لمدة عام جراء ذلك، أما إهانة الرئيس ومؤسسات الدولة والإجهاض ستصل العقوبة للسجن مدة 4 سنوات، ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون الجديد يوم الثلاثاء.

كان قد خرج الآلاف لللشوارع الإندونيسية، بينما شهدت العاصمة جاكرتا مطالبة المتظاهرين بمقابلة رئيس البرلمان بامبانج سوسيتيو، ثم اشتبكوا مع الشرطة ورشقوها بالحجارة ، فكان الرد من 5000 شرطى بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

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