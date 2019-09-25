مفاجأة مدوية.. 7 شخصيات من جنسيات أجنبية يحرضون ضد مصر ويدعون للتظاهر.. اعترافات مثيرة

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اعترافات شخصيات من جنسيات أجنبية مختلفة تم إلقاء القبض عليهم في مصر مؤخراً بعد دعوات الإخوان للتظاهر.





أسماء واعترافات المقبوض عليهم:





- أشرف أسعد أحمد طافش، فلسطيني الجنسية، دخل مصر في 18-9-2019 عبر ميناء رفح البري، ويقيم بفندق صن شاين بميدان التحرير، وهو أحد عناصر خلايا سرايا القدس الجهادية التابعة لحماس ويعمل مسؤول سري للرصد والاتصال.





وقال أشرف أسعد: "انضميت لتنظيم الجهادي الإسلامي في 2013 ونزلت مصر بتكليف قبل يوم من المظاهرات لمراقبة الموقف ودعم المظاهرات".





- بيتر باص هارون، هولندي الجنسية، دخل مصر 14-9-2019 عبر ميناء القاهرة الجوي، ويقيم بفندق أوزوريس، وضبط برصد وتصوير منطقة ميدان التحرير والمناطق المحيطة باستخدام طائرة درون من خلال شرفة الفندق، وقال بيتر باص هارون: "استخدمت طائرة درون لالتقاط صور للفندق الذي أقيم به وحضرت الشرطة لي وأخذتني إلى قسم الشرطة".





وعرض الإعلامي عمرو أديب مقطع الفيديو الذي صورته الكاميرا الدرون التي كانت بحوزة الهولندي الجنسية.





- بيرات بيرتان أودجات، تركي الجنسية، دخل مصر في 22-9-2019 يقيم في فندق سوفيتيل الجزيرة، ضبط بأعمال الرصد والتصوير والتواصل مع بعض العناصر الإيثارية بميدان التحرير.





وقال بيرات بيرتان:" ذهبت إلى ميدان التحرير وقمت بالتقاط صور لأشخاص وخدمات أمنية في المنطقة إلى أن تم إلقاء القبض علي".





- ثائر حسام فهمي، أردني الجنسية، دخل مصر 4-9-2019 يقيم في البساتين في القاهرة، وهو أحد العناصر المناهضة إلى الحكومة الأردنية جاء إلى البلاد لإشعال المظاهرات وتقديم الدعم والمشاركة في اللجان الإلكترونية.





وقال ثائر حسام فهمي:" أنا معارض للحكومة الأردنية ومهتم بالشأن المصري، وتابعت فيديوهات محمد علي، ونزلت لحضور المظاهرات يوم الجمعة لنشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل لحث الشباب على النزول".





- عبد الرحمن علي، أردني الجنسية، دخل مصر في 5-9-2019، جاء إلى مصر لإشعال المظاهرات ونشر فيديوهات وصور تحث على التحريض على الفوضى.





وقال عبد الرحمن على:" أنا أردني الجنسية ومعارض لنظام الحكم، وأشارك في مسيرات ضد نظام الحكم في الأردن، وأنا معارض لثورة 30 يونيو، وأتابع الصفحات التي تهاجم مصر ونزلت ميدان التحرير بعد فيديوهات محمد علي للتظاهر فيه، وتصوير فيدوهات وصور لنشرها على السوشيال ميديا".





- عبد الله كيماك، تركي الجنسية، دخل مصر في 18-6-2019 يقيم بشارع فيصل بالجيزة، يقوم بعمليات الرصد والتصوير في ميدان التحرير لصالح إحدى الجهات الخارجية.





وقال عبد الله كيماك: "أتابع دعوات التظاهرات في مصر عن طريق السوشيال ميديا وقمت بتبليغ الأتراك بآخر التطورات وجئت إلى مصر لمشاهدة التظاهرات من ميدان التحرير وتم إلقاء القبض عليّ".





- مصطفى أحمد، مصري الجنسية، يعمل بالسعودية عاد إلى مصر في 24-8-2019، بناء على تكليف الإخوان للمساعدة على تقديم الدعم المادي للعناصر والمساعدة في الحشد للتظاهرات المخطط لها .



