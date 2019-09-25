مرتضى منصور يوجه طلباً خاصاً إلي مصر المقاصة.. تعرف عليه

وجّه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة خاصة الي إدارة نادي مصر المقاصة، وذلك بشأن مباراة المقبلة بين الفريقين.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية إنه يطلب من إدارة نادي مصر المقاصة الموافقة على نقل مباراة الجولة الثانية من الدوري الممتاز والتي ستقام يوم 3 اكتوبر الي ملعب برج العرب بدلًا من ملعب السلام.





يأتي طلب الزمالك بنقل المباراة لبرج العرب بسبب ارتباط الفريق الأبيض بخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم 29 سبتمبر الجاري في برج العرب.



