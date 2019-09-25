ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجد حلولا لكل شيء في عملك.. حظك اليوم 25-9-2019 برج الثور

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:05 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
يتسم مواليد برج الثور بعدة صفات مميزة منها قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الآخرين، وتوقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الثور، اليوم الأربعاء، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو من مواليد الأبراج النارية، ومن مشاهير هذا البرج جورج كلونى.

برج الثور:

مهنيًا: تجد حلولًا لكل شيء فى عملك وتقدم على مبادرات مشكورة وتستوعب الأمور وتصحّحها وتجد الحلول وتكون موفقا فى كل خطواتك المهنية.

عاطفيًا: الصدق والشفافية هما عنوان هذا اليوم وكل يوم مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.

صحيًا: قد تشكو وضعًا صحيًا يلازمك منذ مدة، وأنت على يقين أن علاجه الوحيد هو ممارسة الرياضة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماليا وعاطفيا وصحيا ...توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 18 /8 /2019

حظك اليوم الاحد 18 /8/ 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على منصب جديد

حظك اليوم الاثنين 19 /8/ 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تخلص من العصبية

حظك اليوم الخميس 29/8/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

حظـك اليوم لبرج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

ترشيحاتنا

بسبب زواجها من مصري.. كاتبة كويتية ترد على الهجوم القاسي عليها بفيديو

تدوير بشكل مختلف.. فايلر يكشف عن أحلامه مع النادي الأهلي

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019 .. فيديو

الإرهابي هاني صبري يدعي أنه فقير ويصرف من جيبه على معارضة النظام.. فيديو

شاهد.. لحظة استهداف سيارة شرطة بتركيا

هاني دانيال: محمد صلاح لا يحتاج مجاملة للفوز بجائزة الأفضل بالعالم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء الخميسي بإطلالة غير متوقعة في مهرجان الجونة السينمائي

20 صورة لـ غادة عادل بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بالأورانج الشفاف.. هنا شيحة بـ اطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي