تجد حلولا لكل شيء في عملك.. حظك اليوم 25-9-2019 برج الثور

يتسم مواليد برج الثور بعدة صفات مميزة منها قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الآخرين، وتوقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الثور، اليوم الأربعاء، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو من مواليد الأبراج النارية، ومن مشاهير هذا البرج جورج كلونى.





برج الثور:





مهنيًا: تجد حلولًا لكل شيء فى عملك وتقدم على مبادرات مشكورة وتستوعب الأمور وتصحّحها وتجد الحلول وتكون موفقا فى كل خطواتك المهنية.





عاطفيًا: الصدق والشفافية هما عنوان هذا اليوم وكل يوم مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.



