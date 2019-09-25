ريال مدريد يتطلع لمواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني أمام أوساسونا





ويلتقي اليوم أيضًا، ليجانيس مع أتلتيك بيلباو، وفالنسيا مع خيتافي، وريال مدريد مع أوساسونا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره أوساسونا، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا".وستمثل مواجهة أوساسونا اختبارًا مهمًا، لكتيبة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في الوقت الذي يبحث فيه عن تحقيق الفوز الثالث له على التوالي بالليجا هذا الموسم، من أجل السيطرة على صدارة الليجا.وخاض ريال مدريد 5 جولات في الليجا حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، فيما تعادل في مباراتين.ويفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات، ماركو أسينسيو، ومارسيلو دا سيلفا، وإيسكو ألاركون، ولوكا مودريتش، وفيرلاند ميندي، بسبب الإصابة.ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، خلف غرناطة وأتلتيك بيلباو بفارق الأهداف، بينما يتواجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.