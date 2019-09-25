بشرة خير للاقتصاد المصري.. المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة تغزو الأسواق الخارجية.. 3% زيادة في الصادرات المصرية وتراجع عجز الميزان التجاري خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام

في تقرير حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال 8 شهور من عام 2019

%3 زيادة في الصادرات وانخفاض العجز فى الميزان التجارى بقيمة 80 مليون دولار

زيادة فى صادرات المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة

تراجع فى واردات الأثاث والصناعات الكيماوية والجلدية ومواد البناء

الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وإيطاليا أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية





وأوضح التقرير أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيًا على انخفاض العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت 80 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.





وأرجع التقرير هذا الانخفاض نتيجة لجهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى وإحلاله محل المثيل المستورد، وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.

أكد أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3%، حيث سجلت 17 مليارا و65 مليون دولار مقارنة بـ 16 مليارا و612 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.وقال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن 3 قطاعات تصديرية حققت نموًا ملموسًا خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار و30 مليون دولار مقابل مليار و888 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة قدرها 8%، كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية مليار و 763 مليون دولار مقارنة بمليار و626 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة قدرها 8%، كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليارا و105 ملايين دولار مقابل مليار و43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها 6%.وأشار إسماعيل جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتًا إلى أن هناك 6 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضًا ملموسًا خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت قطاع الأثاث الذى انخفضت وارداته بنسبة 61%، حيث سجلت 345 مليون دولار مقارنة بنحو 883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وحققت واردات الكتب والمصنفات الفنية نسبة انخفاض بنسبة بلغت 24%، حيث سجلت 19 مليونا مقارنة بـ25 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وسجلت واردات مواد البناء نسبة انخفاض بلغت 11%، حيث سجلت 6 مليارات و17 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليارا و799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.وأضاف أن واردات قطاع المنتجات الكيماوية حققت نسبة انخفاض بلغت 4%، حيث سجلت 5 مليارات و480 مليون دولار مقابل 5 مليارات و706 ملايين دولار، وحققت واردات قطاع المنتجات الجلدية نسبة انخفاض بلغت 3%، حيث سجلت 114 مليون دولار مقارنة بنحو 118 مليون دولار، وحققت واردات قطاع المنتجات الغذائية نسبة انخفاض بلغت 1%، حيث سجلت 3 مليارات و727 مليون دولار مقارنة بـ 3 مليارات و747 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018.وأوضح أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 34% من إجمالى الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و462 مليون دولار والإمارات بقيمة مليار و260 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و156 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و93 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 896 مليون دولار.وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرية خلال الـ8 أشهر الماضية، أوضح إسماعيل جابر أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.5% من إجمالى الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 7 مليارات و196 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات و39 مليون دولار وألمانيا بقيمة 2 مليار و451 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 2 مليار و267 مليون دولار وروسيا بقيمة مليار و889 مليون دولار.كما شهدت الواردات زيادة طفيفة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى، حيث بلغت 40 مليارا و551 مليون دولار، مقابل 40 مليارا و178 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 1%.