تحرير 75 محضرًا تموينيًا وضبط سلع ومبيدات مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، حملات تموينية موسعة بعدد من مراكز المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، أسفرت عن تحرير أكثر من 75 محضرًا في يوم واحد وضبط سلع ومبيدات مجهولة المصدر.

في مراكز المحمودية، والرحمانية، وشبراخيت، تم ضبط 28 مخالفة مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، إلى جانب تحرير 10 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومواعيد التشغيل، و7 محاضر لعدم صرف بون الخبز وعدم وجود سجلات تشغيل.

كما شملت الحملات بمراكز أبو المطامير، الدلنجات، دمنهور، ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 34 لتر زيت طعام بدون بيانات، بالإضافة إلى ضبط مخالفات داخل بعض الأنشطة الغذائية، وتحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي السياق ذاته، نُفذت حملات بمراكز وادي النطرون، حوش عيسى، بدر، أسفرت عن ضبط 150 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل أنشطة تجارية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.