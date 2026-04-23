لجلسة 20 مايو.. تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على نجله المريض بالتوحد في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، مصطفي أحمد سليمان، بتأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض نجله المريض بالتوحد بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إلى جلسة 20 مايو المقبل لسماع الطبيب الشرعي والإخصائي النفسي المتابع لحالة المجنى عليه والشهود.

استمعت المحكمة اليوم خلال أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على نجله من ذوي الهمم، لدفاع المجني عليه ومحامي المتهم وطلباتهما.

وأحال المستشار محمود إبراهيم الجندى، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، المتهم للمحاكمة الجنائية، واتهمت النيابة العامة م.ح.ا، 45 عاما، مقيم كفر الدوار، بهتك عرض المجني عليه م.م من ذوي الإعاقة -مصاب بمرض التوحد- والذي لم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلادية، وكان ذلك بالقوة بأن استغل سلطته الأبوية عليه وانعدام إدراكه وعجزه عن المقاومة، حيث دأب على الانفراد به قسرًا عقب إبعاد شقيقه الأصغر، وحسر عنه ملابسه، عاث في جسده فسادًا بأن تعدى عليه جنسيا، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد اقترفت تلك الجريمة من المتهم حال كونه من أصول المجني عليه.

كما عرض للخطر المجني عليه من ذوي الإعاقة، بإن أوجده في حالة تهدد احترام كرامته الإنسانية بسبب الإعاقة، بإن تعدي عليه جنسيا على النحو المشار إليه في الاتهام الأول.