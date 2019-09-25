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منوعات

وأخيرا.. جوجل تضيف هذه الميزة لـGmail

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:19 م
تطبيق Gmail
تطبيق Gmail
شيماء عبد المنعم
تعمل شركة جوجل "Google" الأمريكية، على إضافة المزيد من المميزات إلى تطبيق البريد الإلكترونى المملوك لها جي ميل "Gmail"، حيث أعلنت مؤخرا عن إعادة تصميم واجهة التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google" التقني، اليوم طرحت شركة جوجل ميزة الوضع الليلي "dark mood"، لتطبيق البريد الإلكترونى الخاص بها، حيث تعتمد الشركة لونًا رمادي غامق بدلًا من اللون الأسود المميز للسمة، بالإضافة إلى حقل البحث بالعرض الكامل لأعلى بلون رمادي أفتح، بينما شريط التنقل ملون بنفس اللون.

وتتميز الرسائل الجديدة داخل ميزة الوضع الليلي بالتطبيق، بنص أبيض للمرسل، وبينما تكون معاينة نص الرسالة باللون الرمادي. ويستخدم هذا اللون الخافت لجميع رسائل البريد الإلكتروني المقروءة، وقد تم تعديل الصور الرمزية العامة والملصقات والألوان الأخرى بشكل مناسب لتكون أقل سطوعًا، وبالنسبة لصور ملفات التعريف لا تتأثر بالميزة.

وقد أعلنت شركة "جوجل" أن ميزة الوضع الليلي متاحة في التحديث الجديد الذي سيصل المستخدمين اليوم، لجميع مستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS، وسيكون بإمكان المستخدمين تخصيص الوضع الليلي في جي ميل، لدي المستخدم إمكانية تطبيق الوضع المظلم بناءًا على سمة الرئيسية للنظام أو تطبيق الوضع تلقائيًا في أوقات معينة واكثر.

يذكر أن ميزة الوضع الليلي "Dark mode"، هى خاصية تعمل على تغيير لون خلفية الشاشة إلى أسود بهدف تقليل من إجهاد العين أثناء استخدام الهاتف ليلًا، بالإضافة لتوفير طاقة بطارية الهاتف، وقد قامت جوجل بطرح ميزة الوضع الليلي إلى تطبيقاتها المختلفة والتي من بينها تطبيق مساعد جوجل الذكي "Google Assistant"، بالإضافة إلي نظام تشغيلها الجديد أندرويد 10 "Android 10".

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