فاروق جعفر ينتقد مهاجم الزمالك المغربي.. تفاصيل

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق ليس له دور مؤثر حتى الآن مع الفريق.





وقال فاروق جعفر في تصريحات إذاعية أن بوطيب لم يترك بصمة مع الزمالك حتى الآن، وحصل على فرصته أكثر من مرة دون أن يثبت نفسه حتى الآن.





وأوضح أن الفريق يحتاج إلى رأس حربة إفريقي مميز وقناص يحرز الهدف من نصف فرصة هذه هي سمات الفرق الكبرى ولكن بوطيب لا يمتلك عنصر السرعة وهو الأهم بالنسبة لأي مهاجم، لذلك المهاجم المغربي لا يليق بالزمالك"





ونصح الإدارة بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلى جانب مصطفى محمد مهاجم الفريق وسيمثل الأمر قوة ضاربة على الفريق.





واختتم حديثه قائلاً: "لن أقيم ميتشو الآن هناك مباريات صعبة قادمة يجب أن يتم تقييمه من خلالها".





وتعاقد الزمالك مع بوطيب في يناير الماضي من صفوف فريق مالاتيا سبور التركي مقابل مليون ونصف مليون دولار لكن اللاعب لم يترك بصمة مع الفريق حتى الآن.





وشارك بوطيب مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري في المواجهة الأخيرة ببطولة الدوري كمهاجم ثاني لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب تراجع مستواه وعدم إثبات نفسه مع الفريق حتى الآن.





وسجل مصطفى محمد هدف الزمالك الوحيد في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وسط أداء متوسط المستوى من جانب لاعبي الفريق الأبيض.



