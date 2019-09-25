إسماعيل يوسف يساند لاعبى الزمالك قبل مواجهة جينيراسون فوت السنغالي

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقامة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وخضع رباعي نادي الزمالك محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي والناشئ محمد قنديل "مواليد ٩٩" حراس مرمى الفريق لبعض التدريبات البدنية تحت قيادة الصربي باجيك دراجون مدرب حراس المرمى الجديد، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الأبيض اليوم.



وخاض الرباعي بعض التدريبات الفنية الأخرى الخاصه بالتصدى للتسديدات من داخل وخارج المنطقة والتعامل مع الكرات العرضية .



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.