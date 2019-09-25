«دلوقتي بتعيط بعد ما كنت عامل بطل».. فريدة الشوباشي تعطي درسا قاسيا لـ محمد على.. فيديو

هاجمت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الهارب محمد على، مضيفة «محمد على رجل أعمال فاشل، ودلوقتي بيعيط بعد ما كنت عامل فيها بطل تهاجم الدولة ورئيسها».



وقالت «فريدة الشوباشي» خلال حوارها على قناة «أكسترا نيوز»، إن محمد على ظهر في الفيديوهات ويتحدى الرئيس ووالآن ظهر يبكي ويقول «انا خايف انا غلبان هيقتلوني»، متسائلة : «أين القائد العظيم الذي ظهر في البداية، و الكدب ملوش رجلين».



وأضافت «فريدة الشوباشي» خائن قطر و«الجزيرة» مجرد أداة، موضحة أن قطر ليست حرة ولكنها ممول تنفق الأموال لتزييف الحقائق من خلال أموال الشعب القطري.



وأوضحت «فريدة الشوباشي» أن «الجزيرة» المعروف عنها أنها قناة صاحبة التاريخ الكاذب، مشيرة إلى أن إعلام الإخوان الإرهابية تواصل الأكاذيب والتزييف الحقائق.