أول تعليق من شوقي غريب على أزمة التصويت لـ محمد صلاح فى جائزة أفضل لاعب

كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي عن كواليس التصويت في جائزة أفضل لاعب ممثلا لمصر برفقة أحمد المحمدي قائد منتخب الفراعنة الكبار.



وحصل أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم نادى برشلونة الإسباني على جائزة أفضل لاعب فى العالم فيما جاء محمد صلاح فى المركز الرابع.



قال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: قمت بالتصويت بعد رحيل المكسيكى خافيير آجيرى فى شهر أغسطس الماصي ضمن مدربي العالم على جائزة أفضل لاعب مع أحمد المحمدى لاعب منتخب مصر الأول.



تابع: اخترت محمد صلاح لاعب منتخب مصر الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى فى المرتبة الأولي ثم البرتغالي كريسنيانو رونالدو نجم نادى يوفنتوس الإيطالي يليه السنغالي ساديو ماني وقمت بإعطاء ورقة التصويت إلى الإدارة المتواجدة فى مقر اتحاد الكرة التى تتعامل مع الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.









