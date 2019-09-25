ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من شوقي غريب على أزمة التصويت لـ محمد صلاح فى جائزة أفضل لاعب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:45 م
شوقى غريب
شوقى غريب
يسرى غازى
كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي عن كواليس التصويت في جائزة أفضل لاعب ممثلا لمصر برفقة أحمد المحمدي قائد منتخب الفراعنة الكبار.

وحصل أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم نادى برشلونة الإسباني على جائزة أفضل لاعب فى العالم فيما جاء محمد صلاح فى المركز الرابع.

قال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: قمت بالتصويت بعد رحيل المكسيكى خافيير آجيرى فى شهر أغسطس الماصي ضمن مدربي العالم على جائزة أفضل لاعب مع أحمد المحمدى لاعب منتخب مصر الأول.

تابع: اخترت محمد صلاح لاعب منتخب مصر الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى فى المرتبة الأولي ثم البرتغالي كريسنيانو رونالدو نجم نادى يوفنتوس الإيطالي يليه السنغالي ساديو ماني وقمت بإعطاء ورقة التصويت إلى الإدارة المتواجدة فى مقر اتحاد الكرة التى تتعامل مع الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.




الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيهاب لهيطة يفجر مفاجأة بشأن تصويت أجيري والمحمدي في استفتاء جائزة ذا بيست

كواليس اختيار جائزة الأفضل في العالم وحرمان محمد صلاح منها

الفيفا يكشف حقيقة عدم تصويت مصر لـ محمد صلاح فى اختيار أفضل لاعب

بعد أزمته الأخيرة.. حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليا

كره وحقد لـ محمد صلاح.. خالد بيومي يطالب بالتحقيق مع شوقي غريب

ترشيحاتنا

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

أول تعليق من رئيس أوبر بعد خسائره الفادحة: التجارة مكسب وخسارة

تعليقات غير متوقعة من متابعي منة فضالى على صورتها بالبيكينى

3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور

ذات الرداء الأحمر.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في الجونة

حولت صوته من محمد صلاح لـ ميسي.. مدرب السودان يفجر مفاجأة عن تزوير الفيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور

ما بين الإثارة والاحتشام .. 50 صورة للنجمات من الجونة اليوم

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية