تدريبات بدنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات البدنية تحت قيادة اليوناني أنطونيو.



جاءت التدريبات، على هامش مران الفريق المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وخاض لاعبو الزمالك بعض التدريبات البدنية القوية باستخدام الاحبال المطاطة، ثم قاموا بالجري حول الملعب.



كما شمل المران تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين تحت قيادة الثلاثي: ميتشو ودوشان ستوجنوفيتش وانطونيو، حيث أجروا بعض التدريبات البدنية الإضافية من خلال التمرير بالكرة.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.