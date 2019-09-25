مشروع مهاجم مصر الأول .. ماذا قال شوقى غريب عن هداف نادي الزمالك

أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أن مصطفى محمد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك مشروع مهاجم مصر فى المستقبل.



قال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": مصطفى محمد ده ابني ومشروع مهاجم مصر الأول خلال الأيام القادمة وتألقه مع القلعة البيضاء خير دليل على ذلك.



ولفت مدرب فراعنة الأوليمبي إلى أنه عقد العديد من الجلسات مع مهاجم نادى الزمالك خلال إنضمامه إلى صفوف المنتخب الأوليمبي وتحدث معه كثيرا ووجه له نصائح فى مسيرته الكروية.



يذكر أن مصطفى محمد قاد نادى الزمالك إلى الفوز على الاتحاد السكندرى فى افتتاحية لقاءات الفارس الأبيض فى الدورى الممتاز وسجل هدفا فى مرمى عماد السيد حارس زعيم الثغر.