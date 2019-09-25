تدريبات إضافية لثلاثي الأهلي

خاض سعد سمير وصلاح محسن ومحمد محمود، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات إضافية تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك عقب انتهاء مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.



واشتمل المران المنفرد للثلاثي على العرضيات والتصويبات في وجود حارس مرمى، وجاء ذلك عقب مشاركتهم في المران الجماعي.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام مساء السبت المقبل في إياب دور ال32 بدوري ابطال إفريقيا.



