ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات إضافية لثلاثي الأهلي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:59 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
خاض سعد سمير وصلاح محسن ومحمد محمود، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات إضافية تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك عقب انتهاء مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

واشتمل المران المنفرد للثلاثي على العرضيات والتصويبات في وجود حارس مرمى، وجاء ذلك عقب مشاركتهم في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام مساء السبت المقبل في إياب دور ال32 بدوري ابطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي المصاب.. وموقفهم من مباراة كانو سبورت

يانكون يدرب حراس الأهلي على الكرات العرضية

الكرات العرضية سلاح الأهلي في مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

اخبار النادي الأهلي اليوم السبت 7-9-2019 .. أزارو يحسم مصيره مع القلعة الحمراء

الأهلي يتدرب على الكرات العرضية قبل مواجهة كانو سبورت

تدريبات استشفائية في الأهلي للمشاركين في مباراة كانو سبورت

ترشيحاتنا

ظهير ليفربول يصدم محمد صلاح .. تعرف على السبب.. فيديو

ذات الرداء الأحمر.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في الجونة

الإخوان الإرهابية تطالب أعضاءها بالتنصل من المقاول محمد على وبث الشائعات والإحباط بين المصريين

المعلمة ضربته ومنعته من الخروج.. طالب يتبول على نفسه ويثير أزمة بالدقهلية

رواد التواصل الاجتماعي يتوقعون مكان اختباء محمد علي .. صور

حكم صلاة المرأة بدون ارتداء جوارب ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور

ما بين الإثارة والاحتشام .. 50 صورة للنجمات من الجونة اليوم

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية