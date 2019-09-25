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رياضة

ثغرة في عقد نجم الزمالك تمنح الأبيض 40 ألف يورو .. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:09 م
الزمالك
الزمالك
عمرو ابوبكر
أكدت الإعلامية فرح علي أن نادي الزمالك نجح في استرجاع مستحقات خالد بو طيب لاعب الفريق من ناديه السابق مالطا سبورت التركي.

وقالت فرح إن الزمالك سدد 40 ألف يورو من مستحقات خالد بو طيب الذي كان يستحق تحصيلهم من نادي مالطا سبور التركي نظير حق رعايته، لبث الطمأنينة في قلب اللاعب.

وأضافت فرح خلال تصريحاتها على برنامج 7*7، أن الزمالك سيسترد هذه المستحقات من خلال مخاطبة FIFA، حيث أن عقد بوطيب يوجد به بند ينص على استرداد الزمالك أي مبلغ يدفعه لـ بو طيب في حقوق الرعاية.

واشارت فرح علي الى أن، الزمالك اسند المسؤولية الى الجهاز الإداري للزمالك مخاطبة فيفا لاستعادة مبلغ 40 ألف يورو .

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