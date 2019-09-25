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عايش الوهم.. عصام شيحة يكشف السبب الحقيقي لـ غيرة أردوغان من السيسي.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:54 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد القاضي
قال الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاش سنوات عدة في وهم كونه "الخليفة القادم" وفي إطار رغبته لتحقيق الحلم، تم إبرام شراكة استراتيجية بينه وبين الجماعة الإرهابية وهو ما ظهر للجميع.

وأضاف "شيحة" خلال استضافته ببرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TeN"، أن هناك غيرة شديدة لدى أردوغان تجاه الدولة المصرية وهجومه على الرئيس عبدالفتاح السيسي في حقيقته هجوم على الجيش المصري، موضحا أن أردوغان يغار من الدور المصري بعد ما عادت مصر كالمارد لتحقق نجاحات وانتصارات متتالية بعلاقاتها مع الإقليم والشرق الأوسط والسياسة الدولية.

وأكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن أردوغان لديه غيرة شديدة من الرئيس السيسي لتوهمه بأنه الزعيم القادر ومالك الكلمة؛ حتى ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي وخرج له 30 مليوناً من مواطنيه وطالبوه بإنقاذهم من الجماعة الإرهابية ومساندته فشعر أن دوره يتقلص"، مشيرًا إلى أن أردوغان دخل في خصومه مع عدد كبير من الشعب التركي بعد ما اعتقل في سنة واحدة 75 ألف معتقل وفشله بالالتحاق بالاتحاد الأوروبي.

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