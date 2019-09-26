على بعد 390 كم عن سطح الأرض.. تعطل نظام التكييف في محطة الفضاء الدولية

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن رائد فضاء روسي أبلغ المتخصصين في مركز مراقبة روسي، عن تعطل نظام تكييف الهواء في محطة الفضاء الدولية.





وقال رائد الفضاء الروسي "ألكسندر سكفورتسوف" للمتخصصين، إنه حدث فشل في نظام تكييف الهواء بالمحطة.





وأضاف للمركز، حيث تبث وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ببث المكالمات مع طاقم محطة الفضاء الدولية مع متخصصين على الأرض، أن هناك رسالة وردت حول توقف عمل نظام تكييف الهواء على متن المركبة.





وأوضحت الوكالة، أن هناك نظامين لتكييف الهواء على متن مركبة الفضاء.





ومحطة الفضاء الدولية "آي إس إس"، هي محطة دولية تدور على ارتفاع 390 كم عن سطح كوكب الأرض، وصممت لتأخذ محل ومهام محطة المحطة الفضائية الروسية "مير"، ويتم الإشراف عليها بتعاون دولي.





وتهدف إلى تحضير الإنسان لقضاء أوقات طويلة في الفضاء، وإجراء التجارب خارج نطاق الجاذبية الأرضية.