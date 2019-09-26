ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

على بعد 390 كم عن سطح الأرض.. تعطل نظام التكييف في محطة الفضاء الدولية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:08 ص
محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية
حسام رضوان
أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن رائد فضاء روسي أبلغ المتخصصين في مركز مراقبة روسي، عن تعطل نظام تكييف الهواء في محطة الفضاء الدولية.

وقال رائد الفضاء الروسي "ألكسندر سكفورتسوف" للمتخصصين، إنه حدث فشل في نظام تكييف الهواء بالمحطة.

وأضاف للمركز، حيث تبث وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ببث المكالمات مع طاقم محطة الفضاء الدولية مع متخصصين على الأرض، أن هناك رسالة وردت حول توقف عمل نظام تكييف الهواء على متن المركبة.

وأوضحت الوكالة، أن هناك نظامين لتكييف الهواء على متن مركبة الفضاء.

ومحطة الفضاء الدولية "آي إس إس"، هي محطة دولية تدور على ارتفاع 390 كم عن سطح كوكب الأرض، وصممت لتأخذ محل ومهام محطة المحطة الفضائية الروسية "مير"، ويتم الإشراف عليها بتعاون دولي. 

وتهدف إلى تحضير الإنسان لقضاء أوقات طويلة في الفضاء، وإجراء التجارب خارج نطاق الجاذبية الأرضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المركبة سيوز الروسية تنجح في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية

هزاع المنصوري.. ما هي مهمة أول رائد فضاء عربي؟

ترشيحاتنا

ما بين الإثارة والاحتشام .. 50 صورة للنجمات من الجونة اليوم

نص مكالمة ترامب وزيلينسكي.. وماذا قالا عن بوتين وميركل وماكرون

خضعت لعملية تجميل ..التعليق الأول من حلا شيحا على صورها التي أثارت الجدل

للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي

3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور

نبيل الحلفاوى يكشف سبب ظهور فيفى عبده بـ القمطة فى فيديو الهجوم على الهارب محمد على

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

ياسر جلال يعلن عن مسلسله الجديد فى رمضان القادم.. صور

شاهد.. فستان إنجى المقدم فى أول إطلالة لها بـ مهرجان الجونة السنيمائى.. صور