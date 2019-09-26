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مرأة

أبرزها الحفاظ على الوزن.. تعرف على 5 فوائد رائعة للنوم

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:09 ص
فوائد رائعة للنوم
فوائد رائعة للنوم
قسم المرأه
لا شك أن عدم النوم بشكل جيد يتسبب في كثير من المشاكل منها العصبية وعدم الشعور بمزاج جيد، فمن الأفضل أن تستمتع بقسط من الراحة كل يوم على الأقل النوم 8 ساعات ليلًا، حيث تشير بعض الدراسات التي نشرها موقع "web MD" إلى أن الحصول على نوم جيد بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تحسين كل أنواع المشكلات، وله العديد من الفوائد التي سيتم عرضها على النحو التالي .

-تعزيز الجهاز المناعي :-
أثبتت بعض الدراسات أن النوم يعزز الجهاز المناعي ويقلل فرص الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، والسكتة الدماغية والمرض السكري.

-الوقاية من من الأمراض النفسية :-
لا شك أن النوم الجيد يحسن المزاج، لأنه يساعد على فرز الهرمون المسؤول عن السعادة فيقلل فرص الإصابة بالاكتئاب وبعض الأمراض النفسية ويقلل التوتر وكثرة التفكير.


-تعزيز وظائف الدماغ :-
النوم الجيد يساعد على تدفق الدم للدماغ، فيزيد القدرة على التركيز، ويحسن مهارات المخ المتعددة، كما أثبتت العديد من الدراسات إلى ان الاستمرار فى العمل لمدة 24 ساعة دون نوم يؤدي لأرتكاب عدد أكبر من الأخطاء .

-تحسين الأداء الرياضي :-
تشير الكثير من الدراسات إلى أن النوم الجيد خاصة النوم ليلًا يفيد الكثيرين من الرياضيين فى مهارتهم الرياضية على جميع المستوايات سواء في السرعة والقوة وقدرة أكبر على الأستحمال.

-الحفاظ على الوزن :-
أثبتت بعض الدراسات أن لنوم الجيد بفترات منتظمة ينظم الشهية،فعدم النوم يؤدي الى إرسال إشارات للدماغ تحفز الشعور بالجوع فتزداد الرغبة بالأكل، كما توصلت الكثير من الدراسات إلى أن النوم لفترات قصيرة يزيد فرص الإصابة بالسمنة.

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