ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

والد عمر جابر يكشف سر تعثر مسيرة اللاعب في الخارج ..فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:22 ص
عمر جابر
عمر جابر
ياسمين تيسير
كشف محمود جابر نجم الإسماعيلي السابق ووالد عمر جابر نجم بيراميدز والمنتخب، عن سر تعثر مسيرة نجله خلال احترافه بالخارج وعودته سريعا للدوري المصري.

وأكد محمود جابر في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن عمر جابر انضم لفريق بازل السويسري وشارك في 17 مباراة من أصل 37 وهو رقم رائع بالنسبة للاعب مصري، حيث لم يخطه سوى محمد صلاح وقت مشاركته مع فريق بازل.

وأضاف محمود جابر، أن رئيس نادي بازل والمدير الفني للفريق وقتها هما من أصرا على ضم عمر جابر ولكن فور ضمه رحل الرئيس عن النادي، وتم التعاقد مع مدير فني جديد، إضافة إلى أن النادي كان ينوى بيع مايكل لانج الظهير الأيمن للفريق ولكن مع الجهاز الفني الجديد بقي لانج مع الفريق. 

وتابع محمود جابر أن برادلي فور قيادته لـ إف سي لوس انجلوس طلب التعاقد مع عمر لذلك اضطر نجم بيراميدز إلى الاستجابة لمدربه السابق والرحيل للدوري الأمريكي، مشددا على أنه أصيب أثناء مشاركته مع الفريق الأمريكي وهو ما أثر سلبا على أدائه مع الفريق. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار النادى الاهلى اليوم 2 - 9 - 2019.. نجم الأهلي الأسبق: السوشيال ميديا تتحكم في قرارات مجلس الإدارة.. وهذا ما فعله رينيه فايلر في أول أيامه

والد عمر جابر يكشف سر انتقاله نجله لـ بيراميدز وإمكانية انضمامه لـ الأهلي

ترشيحاتنا

يا عيني على المهانة.. عمرو أديب يسخر من عدم اهتمام ماكرون بـ تميم في الأمم المتحدة

احترفوا الفبركة وتزييف الحقائق.. فنان مصري يبتكر خدعة لاصطياد الإخوان ويفضح أكاذيبهم

بالدليل.. مضبوطات على هاتف أحد المقبوض عليهم تؤكد تلقيه أموالا من قطر للتظاهر ..شاهد

شوقي غريب : نصحت ثلاثي الأهلي بالرحيل

وفاة شقيق عدلي القيعي

مصطفى الفقي يكشف المسؤول الأول عن حملة الإخوان ودعوات التظاهر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور