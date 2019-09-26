والد عمر جابر يكشف سر تعثر مسيرة اللاعب في الخارج ..فيديو

كشف محمود جابر نجم الإسماعيلي السابق ووالد عمر جابر نجم بيراميدز والمنتخب، عن سر تعثر مسيرة نجله خلال احترافه بالخارج وعودته سريعا للدوري المصري.





وأكد محمود جابر في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن عمر جابر انضم لفريق بازل السويسري وشارك في 17 مباراة من أصل 37 وهو رقم رائع بالنسبة للاعب مصري، حيث لم يخطه سوى محمد صلاح وقت مشاركته مع فريق بازل.





وأضاف محمود جابر، أن رئيس نادي بازل والمدير الفني للفريق وقتها هما من أصرا على ضم عمر جابر ولكن فور ضمه رحل الرئيس عن النادي، وتم التعاقد مع مدير فني جديد، إضافة إلى أن النادي كان ينوى بيع مايكل لانج الظهير الأيمن للفريق ولكن مع الجهاز الفني الجديد بقي لانج مع الفريق.





وتابع محمود جابر أن برادلي فور قيادته لـ إف سي لوس انجلوس طلب التعاقد مع عمر لذلك اضطر نجم بيراميدز إلى الاستجابة لمدربه السابق والرحيل للدوري الأمريكي، مشددا على أنه أصيب أثناء مشاركته مع الفريق الأمريكي وهو ما أثر سلبا على أدائه مع الفريق.