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تعليم

إعفاء كامل لأبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:23 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة وسط الطلاب
ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه قد تقرر هذا العام إعفاء كامل من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية لأبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء.

وقال الخشت، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نحن مستمرون في تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين عن طريق ادارة التكافل الاجتماعي.

وأضاف الخشت: نحن نقدم دعما كاملا  للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

واختتم الخشت موجها رسالة لأبنائه طلاب جامعة القاهرة : إن القادم أفضل بكم وبتفوقكم وعملكم المخلص.

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