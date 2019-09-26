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أخبار البلد

ضمن مبادرة حياة كريمة.. القوى العاملة تبدأ تلقي طلبات راغبي التدريب في القرى بالوحدات المتنقلة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:39 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
تبدأ مديريات القوى العاملة بمحافظات "الفيوم، الوادي الجديد، سوهاج، الدقهلية"، اليوم الخميس بتلقى طلبات راغبي التدريب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، والتركيبات الكهربائية، بوحدات التدريب المتنقلة، والتى أطلقتها وزارة القوى العاملة السبت الماضي كمرحلة أولى من مبادرة" مهنتك مستقبلك " والتي تأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوزارة أنه على راغبي التدريب التوجه الى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة، أو مقر الوحدة المتنقلة بالقرى والتي تتواجد في: قرية العدوة مركز الفيوم، وقرية شها مركز المنصورة، ومركز الخارجة ناصر الثورة بالوادى الجديد، وبني حميل – مركز البليانا محافظة سوهاج ، لتسجيل بياناتهم في الدورات التدريبية.

وتسهيلا على الشباب الراغب في التقدم للالتحاق بالدورات التدريبية ، يمكن الدخول على اللينك التالي، الخاص بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة http://www.manpower.gov.eg/TrainingInUnits.html

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة ، ومهنتى السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة ، وألا يقل سنه عن 18 سنة.

وأَضافت انه قبل كل دورة تدريبية سيقوم مختصون من الوزارة والمديرية بإجراء اختبارات التوجيه المهني ، وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين ، فضلا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات ، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة ، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية ، كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.
ضمن مبادرة حياة كريمة.. القوى العاملة تبدأ تلقي طلبات راغبي التدريب في القرى بالوحدات المتنقلة
ضمن مبادرة حياة كريمة.. القوى العاملة تبدأ تلقي طلبات راغبي التدريب في القرى بالوحدات المتنقلة
ضمن مبادرة حياة كريمة.. القوى العاملة تبدأ تلقي طلبات راغبي التدريب في القرى بالوحدات المتنقلة
ضمن مبادرة حياة كريمة.. القوى العاملة تبدأ تلقي طلبات راغبي التدريب في القرى بالوحدات المتنقلة
ضمن مبادرة حياة كريمة.. القوى العاملة تبدأ تلقي طلبات راغبي التدريب في القرى بالوحدات المتنقلة
ضمن مبادرة حياة كريمة.. القوى العاملة تبدأ تلقي طلبات راغبي التدريب في القرى بالوحدات المتنقلة
ضمن مبادرة حياة كريمة.. القوى العاملة تبدأ تلقي طلبات راغبي التدريب في القرى بالوحدات المتنقلة

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