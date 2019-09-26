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وظائف خالية اليوم في مصر.. براتب مجزي وحضانة لأطفال العاملين.. 300 فرصة عمل بشركة أقطان

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:38 ص
وظائف خالية اليوم
وظائف خالية اليوم في مصر
صدى البلد
حرصا من موقع صدى البلد الإخباري على تقديم الخدمات لقرائه ننشر فرص عمل متاحة ولمن يبحث عن وظائف خالية إليك 300 فرصة عمل بالشركة السويسرية ببني سويف.

فقد أعلنت الشركة السويسرية للملابس القطنية ببني سويف عن فتح باب التوظيف السنوي بها للشباب والفتيات وأعلنت عن احتياجها لـ 300 عامل للعمل بالشركة وهي كالتالي:

شروط التقديم للوظائف الخالية
- ذكور وإناث
- ساكني محافظة بني سويف أو القرى المجاورة لها
- السن من 18- 30 سنة
- لا يشترط خبرة أو مؤهل

المزايا :
- راتب مجزي وحوافز
- حضانة لرعاية ابناء العاملات
- عياده داخلية
- تامين صحي وتامين إجتماعي

للتواصل اتصل بالرقم الرقم التالي: 01000489369

وظائف خالية اليوم في مصر.. براتب مجزي وحضانة لأطفال العاملين.. 300 فرصة عمل بشركة أقطان

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