مصر تتقدم بطلب لاستضافة بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 2020

قرّر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة التقدم بطلب الى الاتحاد الافريقي للعبة لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية للناشئين تحت 18 سنة والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2020 .





وخلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد السلة تم الاتفاق على التقدم بطلب لاستضافة البطولة، وكذلك طلب استضافة مباريات إحدى المجموعات لتصفيات بطولة كأس الامم الافريقية رجال 2021 .





كما وافق الاتحاد على مشاركة منتخبات الناشئين والناشئات تحت 18 سنة والرجال والسيدات في بطولة افريقيا 3/3 التى تستضيفها أوغندا من 6 الي 10 نوفمبر القادم .



