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رياضة

مصر تتقدم بطلب لاستضافة بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 2020

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:03 م
مجدي أبو فريخة رئيس
مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة
عبدالله هشام
قرّر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة التقدم بطلب الى الاتحاد الافريقي للعبة لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية للناشئين تحت 18 سنة والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2020 .

وخلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد السلة تم الاتفاق على التقدم بطلب لاستضافة البطولة، وكذلك طلب استضافة مباريات إحدى المجموعات لتصفيات بطولة كأس الامم الافريقية رجال 2021 .

كما وافق الاتحاد على مشاركة منتخبات الناشئين والناشئات تحت 18 سنة والرجال والسيدات في بطولة افريقيا 3/3 التى تستضيفها أوغندا من 6 الي 10 نوفمبر القادم .

ومن المقرر أن تتم مخاطبة الاتحاد الافريقي خلال الساعات القليلة المقبلة لبدء الإجراءات والاستعدادات حال الموافقة على استضافة البطولة القارية .

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