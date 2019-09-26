السفير السعودي يترقص العرضة في القاهرة احتفالا باليوم الوطني الـ 89 للمملكة

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين بمصر، حفلًا فنيًا للفنون السعودية التراثية، مساء أمس، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، في إطار الاحتفال باليوم الوطني الـ ٨٩، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.



وتخلل الحفل أداء السفير أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من الحضور للعرضة السعودية، فيما شاهد الحضور ألوانا تراثية فنية عدة وأوبريت "همة حتى القمة" الذي جسد التنوع الفني والتراثي لمناطق المملكة، والتي لقيت استحسانًا وتفاعلًا من الحضور من المواطنين السعوديين والمصريين.



وأكد السفير أسامة بن أحمد نقلي، في تصريح له، أن اليوم الوطني السعودي مصدر فخر واعتزاز نحتفي به ليعكس التطور الكبير الذي تشهده السعودية في فترة زمنية قصيرة من عمر الدول (89 عاما).



وقال السفير أسامة بن أحمد نقلي، إن هذه المناسبة تذكرنا بالأمن والاستقرار دائما وبالإنجاز والتطور السريع الذي شهدته المملكة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والرياضية كافة.



ونوه السفير أسامة بن أحمد نقلي، بالمشاركة الكبيرة من جميع أطياف وفئات الشعب المصري في احتفال السفارة بمناسبة اليوم الوطني، مشددًا على أن العلاقات السعودية المصرية علاقات تاريخية استراتيجية تأسست على المستوى الشعبي والرسمي في نفس الوقت.



وأضاف السفير أسامة بن أحمد نقلي، أن العلاقات الشعبية السعودية المصرية علاقات وطيدة تنعكس على العلاقات الرسمية التي تشهد تطورًا غير مسبوق في جميع مجالات التعاون المشترك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والرئيس عبدالفتاح السيسي.



وحول التطور الثقافي والفني بالمملكة، أكد السفير أسامة بن أحمد نقلي، أن الحراك الذي تشهده المملكة حاليًا فاق جميع التوقعات في كافة القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية، ولكن دائما ما يكون النشاط الفني والثقافي بارزًا وملحوظًا بشكل أكبر، موضحًا أن الفنون محل اهتمام بالمملكة منذ فترة زمنية طويلة ولكن شهدت حاليا نشاطا أكبر في ظل التطور الذي تمر به المملكة حاليا والذي انعكس على مجال الفنون بشكل جديد داخل المملكة.



وأعرب السفير أسامة بن أحمد نقلي، عن سعادته بوجود فرقة الفنون التراثية للمملكة في الاحتفالية ، مؤكدًا أن هذه الفرقة التي تزور مصر تعكس حجم الثراء الكبير في الثقافة والفنون بالمملكة.